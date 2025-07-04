В Самаре перечень зданий-памятников пополнился 3 объектами 19 века постройки

Если вы думали, что стать памятником архитектуры — дело минутное, то глубоко ошибаетесь.
Но в Самаре трём историческим зданиям это удалось — они официально вошли в реестр объектов культурного наследия постановлением Государственной инспекции охраны объектов культурного наследия Самарской области от 2 июля 2025 года.
Кто теперь в списке?
Усадьба купцов Головачевых. Расположена на пересечении улиц Льва Толстого, 16−18, и Крупской, 9, литеры А, А1, а, а2, Б, Б1, Б2, Е, Д.
Это целый архитектурный ансамбль, где каждый литер — как страница семейной истории. Здесь жили, варили щи и, возможно, спорили, кто из соседей больше накопил рублей.
Дом-усадьба купца О. К. Полуэктова. Он находится на улице Максима Горького, 119, литеры Б, Б1 и Б1.
Этот особняк тоже относится к XIX веку и явно знает, как принимать гостей, даже если последние двести лет он принимал разве что осадки и ремонтные бригады.
Жилой дом и складское помещение на пересечении улиц Максима Горького, 11, Кутякова, 2−4, Водников, 2, литеры А и В. Да-да, даже склад может быть памятником!
Правда, этот домик не только хранил товары, но и сохраняет лицо городского колорита. Теперь ему официально позволено не сноситься и не перестраиваться без разрешения.
После того как здание получает статус культурного наследства, его сразу начинают обводить рамкой — как на школьной фотографии.
То есть определяются границы объекта и зоны охраны, чтобы никто случайно не пристроил магазинчик или автозаправку прямо к фасаду.
Теперь эти дома находятся под защитой государства, а их внешний вид и внутренние конструкции должны соответствовать требованиям сохранности. Так что никаких евроремонтов с пластиковыми окнами!
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