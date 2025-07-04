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В Слюдянке семье погибшего бойца СВО вручили медаль Жукова

Михаил Гладких героически погиб 4 октября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянке семье Михаила Гладких, который погиб в зоне специальной военной операции вручили медаль Жукова посмертно. Как сообщил КП-Иркутск мэр Слюдянки Андрей Должников, эта награда заслуженно досталась Михаилу.

— Михаил заслужил награду за свои подвиги еще при жизни. Это подтвердило изучение документов. Военный комиссар вручил медаль отцу и жене героя, — уточнил Андерй Должников.

Представители администрации и Думы города выразили свои соболезнования близким погибшего.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области матерям бойцов СВО помогают с работой. Уровень трудоустройства женщин вырос на 12%.