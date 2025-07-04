В Слюдянке семье погибшего бойца СВО вручили медаль Жукова

В Слюдянке семье Михаила Гладких, который погиб в зоне специальной военной операции вручили медаль Жукова посмертно. Как сообщил КП-Иркутск мэр Слюдянки Андрей Должников, эта награда заслуженно досталась Михаилу.
— Михаил заслужил награду за свои подвиги еще при жизни. Это подтвердило изучение документов. Военный комиссар вручил медаль отцу и жене героя, — уточнил Андерй Должников.
Представители администрации и Думы города выразили свои соболезнования близким погибшего.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области матерям бойцов СВО помогают с работой. Уровень трудоустройства женщин вырос на 12%.