Мошенники обходят закон о дропперах, заставляя жертв снимать наличные

«В последнюю неделю фиксирую всплеск обращений, когда потерпевшие рассказывают о том, что их заставляют снимать денежные средства и в дальнейшем передавать их “сотрудникам” правоохранительных органов в целях участия в следственном эксперименте», — приводит ТАСС слова члена комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.