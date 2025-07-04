Мошенники обходят закон о дропперах, заставляя жертв снимать наличные

Преступники придумали, как обойти закон о дропперах. Для этого они вынуждают жертв снимать наличные деньги вместо того, чтобы переводит их на так называемые «безопасные счета».
«В последнюю неделю фиксирую всплеск обращений, когда потерпевшие рассказывают о том, что их заставляют снимать денежные средства и в дальнейшем передавать их “сотрудникам” правоохранительных органов в целях участия в следственном эксперименте», — приводит ТАСС слова члена комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.
По словам Машарова, мошенники усыпляют бдительность жертв, уверяя их, что именно требование передачи наличных, а не перевода денег на «безопасный счет» является показателем того, что они действительно представляют официальные органы.
«Уже сейчас наблюдается перекрашивание дропперов из платежей онлайн в передачу наличных», — резюмировал Машаров.
Накануне эксперт рассказала, как мошенники реализуют различные схемы на маркетплейсах, чтобы выманить у россиян личные данные и в итоге похитить деньги. Среди них сценарий «найденная посылка», схема «ложный курьер» и другие.
Как мошенники добиваются того, что жертвы сами перезванивают им, читайте здесь на KP.RU.