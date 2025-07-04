В Омской области меняется расписание некоторых электричек

В период с 7 по 30 июля расписание шести пригородных электропоездов, курсирующих в Омской области. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Иртышское — Омск и Омск — Иртышское. Время везде указано местное.
С 7 по 30 июля произойдут следующие отклонения в привычном расписании:
Электропоезд № 6201/6202 Омск — Иртышское будет отправляться со станции Омск в 8:15 (по расписанию), а прибывать на станцию Иртышское в 10:53 (на 7 минут позже);
Электропоезд № 6203/6204 Иртышское — Омск будет отправляться в указанный период со станции Иртышское в 15:09 (на 4 минуты раньше), а прибывать на станцию Омск в 17:55 (по расписанию);
Электропоезд № 6209/6210 Омск — Иртышское: отправление со станции Омск в 18:22 (по расписанию), прибытие на станцию Иртышское в 21:06 (на 7 минут позже);
Электропоезд № 6211/6204 Иртышское — Омск: отправление со станции Иртышское в 6:19 (на 4 минуты раньше), прибытие на станцию Омск в 9:05 (по расписанию).
Также изменения в привычном графике произойдут с 11 по 27 июля (по пятницам, субботам и воскресеньям):
Электропоезд № 6205/6206 Омск — Иртышское: отправление со станции Омск в 14:08 (по расписанию), прибытие на станцию Иртышское в 16:52 (на 7 минут позже);
Электропоезд № 6207/6208 Иртышское — Омск: отправление со станции Иртышское в 18:29 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Омск в 21:09 (на 20 минут позже).
Изменения в графике пригородных поездов произойдут в связи с проведением планового ремонта пути, сообщается на сайте компании.