Клещи теряют активность в Хабаровском крае

Спад клещевой активности отмечают в регионе. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», по данным краевого управления Роспотребнадзора, если сравнивать с предыдущей неделей, то в этот раз число обратившихся за медицинской помощью стало меньше практически на 50%.