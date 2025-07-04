Клещи теряют активность в Хабаровском крае

Спад клещевой активности отмечают в регионе. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», по данным краевого управления Роспотребнадзора, если сравнивать с предыдущей неделей, то в этот раз число обратившихся за медицинской помощью стало меньше практически на 50%.
— Всего с нарастающим итогом зарегистрировано более 6,3 тысяч обращений, — проинформировали в ведомстве. — По-прежнему остается высокой зараженность клещей боррелиозом — до 30%. Зарегистрировано три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Заболевшие проживают в Николаевске-на-Амуре, не были вакцинированы.
Напомним, при обнаружении на себе присосавшегося клеща, нужно обратиться в медицинское учреждение. Для предупреждения заболевания клещевыми инфекциями, ввести иммуноглобулин, если соответствующая прививка в необходимое время не была поставлена.
Принимают клещей для исследования в Хабаровском НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора (улица Шевченко, 2, телефон — 32−54−63) с 8 до 16 часов в будни и с 10 до 13 часов в выходные дни.