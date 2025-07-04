В больницах Красноярского края изменились принципы приема пациентов

«На всех этапах взаимодействия с медперсоналом пациенту нужна качественная услуга. Медицинская команда должна четко понимать и свои действия, и общую цель. Нельзя заставлять человека ждать, даже если алгоритмы позволяют растянуть прием на два часа. Если человек хочет пройти диспансеризацию, то пусть он знает, что это не займет несколько дней. Надо быстро, комфортно, чтобы вопросы задавались правильные. Поэтому, формируя стандарты, необходимо общаться с людьми», — заявил Михаил Котюков.