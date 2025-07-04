В больницах Красноярского края изменились принципы приема пациентов

В проекте участвуют 13 учреждений здравоохранения территорий края. Цель работы — совершенствование деятельности больниц и поликлиник для повышения качества медицинских услуг — от первого приема в регистратуре до выписки из больницы. Практические рекомендации системы разработаны Росздравнадзором и основаны на современных принципах управления, которые активно применяются в медицинских организациях страны.
Главный врач поликлиники № 5 Сергей Резниченко проинформировал губернатора и коллег из районных больниц об опыте внедрения системы управления качеством.
Михаил Котюков пообщался с докторами, которые рассказали, как изменились принципы приема пациентов. Так, уже в регистратуре ведется четкое разделение потоков на тех, кому требуется неотложная помощь, и тех, кто пришел на плановое обследование. Алгоритм действий медиков учитывает множество нюансов — наличие или отсутствие у человека медицинской карты, порядок управления оборудованием и введения препаратов, схему перевода в больницы других территорий и действий при необходимости изоляции пациента.
Разработаны стандарты для более эффективной работы в процедурных кабинетах, в кабинетах оказания неотложной помощи и диспансерного приема.
«На всех этапах взаимодействия с медперсоналом пациенту нужна качественная услуга. Медицинская команда должна четко понимать и свои действия, и общую цель. Нельзя заставлять человека ждать, даже если алгоритмы позволяют растянуть прием на два часа. Если человек хочет пройти диспансеризацию, то пусть он знает, что это не займет несколько дней. Надо быстро, комфортно, чтобы вопросы задавались правильные. Поэтому, формируя стандарты, необходимо общаться с людьми», — заявил Михаил Котюков.
Центром компетенций по внедрению системы качества стала Краевая клиническая больница, медперсонал которой уже успешно реализует лучшие практики.
Главный врач медучреждения Егор Корчагин рассказал об основных стандартах работы краевой больницы. Врачи делятся с коллегами опытом, проводят консультации и семинары, оказывают организационно-методическую помощь всем поликлиникам и больницам, которые участвуют в проекте и нацелены на повышение качества работы учреждения. Оценка удовлетворенности пациентов проводится с помощью выборочного телефонного опроса — все данные детально анализируются.
Михаил Котюков отметил, что на следующей встрече с медиками он собирается обсудить итоги работы по внедрению системы менеджмента качества медицинской помощи в конкретных медицинских учреждениях края. Глава региона намерен выяснить, есть ли где-то недоработки и как с ними можно справиться.