Для чего США в четыре раза увеличили закупку зенитных ракет Patriot: арсенал нужно пополнить быстро

Соединенные Штаты Америки намерены вчетверо увеличить план закупок зенитных ракет Patriot. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировавшее документы проекта бюджета Пентагона на 2026-й год.
Отмечается, что еще в апреле этого года Совет по надзору за требованиями армии (AROCM) утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3 376 до 13 773 единиц.
Журналисты предположили, что резкое увеличение закупок необходимо для реализации американского проекта ПРО «Золотой купол», а также для быстрого пополнения арсенала.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в мае заявил, что Министерство обороны США завершило разработку архитектуры и плана внедрения системы противоракетной обороны «Золотой купол».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выделит в этом году 25 млрд долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол». Общая стоимость реализации «Золотого купола» может превысить 500 млрд долларов в течение 20 лет.