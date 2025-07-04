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Для чего США в четыре раза увеличили закупку зенитных ракет Patriot: арсенал нужно пополнить быстро

РИА Новости: США в четыре раза увеличивают план закупок зенитных ракет Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки намерены вчетверо увеличить план закупок зенитных ракет Patriot. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировавшее документы проекта бюджета Пентагона на 2026-й год.

Отмечается, что еще в апреле этого года Совет по надзору за требованиями армии (AROCM) утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3 376 до 13 773 единиц.

Журналисты предположили, что резкое увеличение закупок необходимо для реализации американского проекта ПРО «Золотой купол», а также для быстрого пополнения арсенала.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в мае заявил, что Министерство обороны США завершило разработку архитектуры и плана внедрения системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выделит в этом году 25 млрд долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол». Общая стоимость реализации «Золотого купола» может превысить 500 млрд долларов в течение 20 лет.

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