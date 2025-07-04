В Прикамье раскрыли кражу из дачного дома

Потерпевшая рассказала полицейским, что приехала в конце мая, чтобы открыть дачный сезон. В доме она обнаружила, что из печки выломаны все металлические детали, из стиральной машины — барабан, а раковина из нержавеющей стали пропала. Ущерб составил около 19 тысяч рублей.