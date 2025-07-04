В Прикамье раскрыли кражу из дачного дома

В Карагае возбуждено уголовное дело по признакам кражи с незаконным проникновением в жилище. Под подозрением оказались два ранее судимых местных жителя 1962 и 1967 годов рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Потерпевшая рассказала полицейским, что приехала в конце мая, чтобы открыть дачный сезон. В доме она обнаружила, что из печки выломаны все металлические детали, из стиральной машины — барабан, а раковина из нержавеющей стали пропала. Ущерб составил около 19 тысяч рублей.
Правоохранители установили личности предполагаемых виновников. Как оказалось, кражу они совершили еще в марте. Зная, что зимой в доме никто не живет, фигуранты проникли в жилище, похитили имущество и сдали в пункт приема металлолома, а деньги потратили на алкоголь.
Расследование уголовного дела продолжается.