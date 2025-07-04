Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи могут бесплатно получить 10 соток земли

Это касается определённых групп граждан.

Источник: Om1 Омск

В ЖСК «Пушкино» многодетным семьям, а также сотрудникам бюджетных организаций и ОПК предлагают земельные участки под строительство бесплатно. Об этом сообщили в министерстве строительства Омской области.

В рамках проекта по развитию жилищного строительства жители могут получить 10 соток земли безвозмездно при условии, что дом будет построен в этом году. Для строительства предложены пять типовых проектов площадью 60 м², 80 м², 85 м², 100 м² и 145 м².

Проект реализуется по договору с «ДОМ.РФ», который предусматривает предоставление земельных участков для строительства 90 объектов индивидуального жилищного строительства и необходимой инженерной инфраструктуры. На текущий момент свободны 30 участков.