В перечне террористов и экстремистов оказался 14-летний подросток: что известно о самом молодом участнике списка

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обновил перечень террористов и экстремистов, включив в него 14-летнего Амира Шагатова*. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Уроженец Оренбурга Шагатов*, родившийся 13 апреля 2011 года, стал самым молодым человеком в этом списке. Ведомство не уточнило конкретных оснований для включения подростка в перечень.
«Шагатов Амир Тулегенович*, 13.04.2011, Оренбург», — приводится информация в перечне Росфинмониторинга.
Напомним, что перечень содержит информацию об организациях и физических лицах, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Согласно российскому законодательству, у внесенных в список организаций и граждан блокируются средства на банковских счетах и приостанавливается их обслуживание финансовыми учреждениями.
Также подросток не может принимать участия в выборах, распространять любую информацию в интернете и организовывать публичные мероприятия.
Годом ранее в список террористов и экстремистов попал 14-летний подросток Глеб Синицын*. Подростку в середине июля 2025 года исполнится уже 16 лет. Известно, что он живет в Иваново. Причина его попадания в перечень остается неизвестна.
Прежде сообщалось, что правительство России одобрило законопроект Росфинмониторинга об ужесточении проведения банковских операций для лиц, внесенных в перечень экстремистов и террористов, в том числе для тех, кто находится в розыске. Теперь лица из этого списка будут обязаны согласовывать с Росфинмониторингом проведение всех банковских операций, направленных на обеспечение жизнедеятельности.
Помимо прочего Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект, вводящий суровые штрафы за несоблюдение требований Минюста для иностранных агентов. Рассмотрение дел о таких административных правонарушениях будет находиться в компетенции судов. Документ также предполагает механизм заочного привлечения к ответственности иностранных агентов, совершающих правонарушения за пределами России.
* — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.