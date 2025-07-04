В перечне террористов и экстремистов оказался 14-летний подросток: что известно о самом молодом участнике списка

Прежде сообщалось, что правительство России одобрило законопроект Росфинмониторинга об ужесточении проведения банковских операций для лиц, внесенных в перечень экстремистов и террористов, в том числе для тех, кто находится в розыске. Теперь лица из этого списка будут обязаны согласовывать с Росфинмониторингом проведение всех банковских операций, направленных на обеспечение жизнедеятельности.