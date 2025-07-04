Куда сходить в выходные в Иркутске? Праздники, концерты и многое другое

Праздники, концерты и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Цирк Моретти (0+)
В цирковом шоу вас ожидают номера, которые принесут массу впечатлений. Перед зрителями выступит дрессировщиков львов и тигров, воздушные гимнастики в кольце и корд-де-парели. Множество геометрических фигур и иллюзий. Яркие попугаи ара, акробаты на вольностоящих кольцах с хула-хупами и многое другое.
Мероприятие пройдет 5 июля в 12.00 и 17.00 в ЛД «Айсберг».
Концерт «Органный хит-парад» (6+)
Хиты обычно ассоциируются с поп-звездами, поскольку принято считать, что классические авторы создают исключительно серьезную музыку. На самом деле у любого великого композитора найдется немало произведений, сочетающих в себе и глубину содержания, и красоту формы, и общедоступность.
Именно такие сочинения будут звучать в концерте «Органный хит-парад». В программе — музыка (6+) И. С. Баха, А. Вивальди, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, Д. Хисаиши и др.
Концерт состоится 5 июля в 17.00 в Органном зале Иркутской областной филармонии.
Постановка «Остаться нельзя уехать» (18+)
Многие люди сталкиваются с обстоятельствами непреодолимой силы. Об этом знает и герой пьесы Игоря Носовского «Остаться нельзя уехать» Максим. Зрителям покажут историю выбора и поиска своего пути. Если хотите узнать, какая зарплата у сборщика малины в Польше, сколько может прослужить хорошая джинсовая куртка, а еще любите котов, то все это ожидает вас в постановке Павла Польскиса.
Спектакль состоится 6 июля в 19.00 в театре «Новая Драма».
Празднование Купалы (0+)
Вас ожидают песни и танцы, хороводы, мастер-классы по ремеслам и рукоделию, ярмарка, катание на лошадях, традиционные обряды, живая музыка и многое другое. Вход платный.
Мероприятие пройдет 6 июля в 16.00 в питомнике растений «Санами» (23-й км Култукского тракта).
Спектакль «Кое-что о том самом и не только…» (12+)
Вся будущая полнота и красочность мира человека заключена в детстве. Каждому есть что вспомнить: самые трогательные и горькие моменты впечатываются в память навсегда. Но почему-то взрослые неизбежно отдаляются от своего внутреннего ребенка, обрастают ужимками деловитых людей, становятся не в меру серьезными и требовательными к самим себе и окружающим. А еще почему-то теряют веру — в себя, людей, радость общения и возможность чуда в жизни. Спектакль «Кое-что о том самом и не только…» — это машина времени, приключение с межгалактическим полетом на Марс.
Спектакль состоится 6 июля в 18.30 в Иркутском академическом драмтеатре им. Н. П. Охлопкова.