Молодежь в Иркутской области не готова рано вступать в брак

Пары выбирают красивые даты для вступления в брак, так, например, 25 января 2025 года, в Татьянин день, было зарегистрировано 123 брака, из них 14 невест звали «Татьяна», 25 февраля — 153 брака, 25 марта — 117 браков, а 25 апреля было заключено 202 брака. 25 мая выпало на воскресенье, но ведомство пошло на встречу и два отдела ЗАГС: Свердловский отдел и отдел по Иркутскому району зарегистрировали в этот день 28 браков. 25 июня в брак вступили 153 пары.