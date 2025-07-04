Молодежь в Иркутской области не готова рано вступать в брак

В Иркутской области увеличился средний возраст вступления в первый брак, рассказал руководитель службы ЗАГС региона Валерий Митусов на пресс-конференции, которая прошла в преддверии Дня любви, семьи и верности. Если сравнивать с началом 2000-х, годов, когда молодые люди вступали в брак в 20−22 года, то сейчас этот возраст приближается к 30 годам, пишет ИА IrkutskMedia.
Увеличение среднего возраста вступления в брак связано с тем, что молодые жители региона сначала хотят реализоваться, закончить вузы и только потом вступать в брак. Средний возраст рождения первого ребёнка в регионе также увеличился.
Пары выбирают красивые даты для вступления в брак, так, например, 25 января 2025 года, в Татьянин день, было зарегистрировано 123 брака, из них 14 невест звали «Татьяна», 25 февраля — 153 брака, 25 марта — 117 браков, а 25 апреля было заключено 202 брака. 25 мая выпало на воскресенье, но ведомство пошло на встречу и два отдела ЗАГС: Свердловский отдел и отдел по Иркутскому району зарегистрировали в этот день 28 браков. 25 июня в брак вступили 153 пары.
На 25 июля 2025 года было подано 404 заявления о вступлении в брак.
Как отмечает спикер, самой популярной датой вступления в брак в следующем году стала 26 июня 2026 года.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что 8 июля в День любви, семьи и верности в Иркутской области будет зарегистрировано почти 140 браков. Праздник в этом году выпадает на вторник, и для буднего дня это большое количество церемоний.