«Битва экстрасенсов» в помощь: эти 8 признаков означают, что в вашем доме живут злые духи

Если явления становятся навязчивыми или пугающими, вы можете обратиться к специалистам — экстрасенсам, священникам или парапсихологам. Кроме того, с кошмарами поможет разобраться обычный психолог или даже невролог. А с электронными аномалиями шутки плохи: это повод позвать электрика. Странные звуки можно проверить на спектральном анализаторе звуковых частот. Необязательно покупать серьёзную технику: можно просто скачать спектроанализатор на смартфон. С ним вы буквально увидите звук, причём даже тот, который физически не можете услышать. Но помните: даже если вы скептически относитесь к мистике, ваше психологическое состояние важнее споров о существовании духов. Главное — чувствовать себя комфортно в собственном доме. Кстати, возможно, вам будет интересно почитать на Life.ru о том, как решали жилищный вопрос наши бабушки.