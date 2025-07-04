Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 4 июля 2025:
1. Пусть русофоб плачет и истекает желчью: В Кишиневе на площади на концерте Басты на русском пели все сто тысяч человек — единение, которого не добилась ПАС за четыре года.
2. Примар молдавского села от ПАС сбил ребенка на велосипеде: Он рассекал по селу на новом джипе по встречке.
3. Жара накрывает Молдову: Ожидается пекло до +38 градусов — предупреждение синоптиков.
4. Ловкость ПАС и никакого мошенничества: Власти Молдовы хотят использовать авторитет двух бывших министров для привлечения избирателей, а после выборов они опять подадут в отставку.
5. Доллар в Молдове достиг самой низкой отметки за 5 лет: Эксперты дают советы тем, кто хранит свои сбережения в валюте.
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