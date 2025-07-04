Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Повторил путь Байдена»: Трамп заявил, что продолжает отправлять оружие ВСУ

Говоря о ситуации на Украине, Трамп уточнил, что в ней «нет прогресса».

Источник: Аргументы и факты

В четверг президент РФ Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. После этого Трамп встретился с журналистами и сделал два заявления о ситуации на Украине.

Американский лидер сказал, что «не доволен» ситуацией с урегулированием конфликта, а также признал, что американская сторона продолжает отправлять Киеву вооружение.

Эксперты, в частности, из США, ФРГ и Украины, советуют Трампу задуматься о своих решениях. При этом они отмечают важность диалога между Российской Федерацией и США.

Говоря о ситуации на Украине, Трамп указал, что в ней «нет прогресса».

«Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен. Прогресса нет», — заявил президент США, комментируя разговор с Путиным.

Он добавил, что обсудил с президентом РФ другие вопросы, в частности, речь шла об Иране.

Разговор Путина и Трампа продолжался около часа. Путин подчеркнул, что российская сторона не отступится от своих целей по устранению первопричин украинского конфликта. Помимо этого, президент РФ рассказал Трампу о реализации стамбульских договорённостей между Российской Федерацией и Киевом. Путин напомнил, что РФ продолжает искать «переговорное решение».

Трамп пожаловался на Байдена и признал, что США продолжают помогать ВСУ.

Трамп сказал журналистам, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву. Ему задали соответствующий вопрос.

Трамп признал, что в Соединённых Штатах наблюдается «истощение» запасов оружия. Он напомнил, что эти запасы «опустошил» бывший американский лидер Джо Байден.

«Мы даём оружие, но мы дали так много оружия, но мы даём оружие, и мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, Байден опустошил нашу собственную страну», — заявил Трамп.

Политолог из ФРГ Патрик Бааб выразил мнение, что Трамп после разговора с президентом РФ «повторил путь» Байдена по Украине.

«Доверие между Москвой и Вашингтоном отсутствует. Это результат эпохи Байдена, и то, как Трамп действует, не прибавляет доверия, а лишь делает похожим на Джо», — сказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive и посоветовал Трампу пойти на диалог с РФ.

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис посоветовал Трампу пересмотреть решение о помощи украинской стороне, если он планирует выйти «победителем» из конфликта на Украине.

В свою очередь украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что разговор Путина с Трампом продемонстрировал, что мнение Киева в процессе урегулирования конфликта не учитывается. Он подчеркнул, что переговоры проводят РФ и Соединённые Штаты.

Трамп поговорит с Зеленским о военной помощи Украине.

Появились и сообщения о планах Трампа поговорить с Зеленским о ситуации на Украине. До этого в рамках ряда саммитов президент США избегал таких встреч и разговоров.

Издание Politico пишет, Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор «на фоне роста напряжённости в двухсторонних отношениях».

По данным источников, это разговор может состояться в пятницу.

Financial Times утверждает, что Трамп в ходе разговора планирует обсудить снижение военной помощи Украине. В материале сказано, что речь идёт о «внезапной» остановке. Зеленский попытается «обсудить возможность поставок оружия на коммерческой основе».

В Вашингтоне заявляли о «внезапном» прекращении помощи Украине.

Своим высказыванием о поставках оружия Киеву Трамп опроверг сообщения о том, что Вашингтон приостановил помощь Украине.

В среду СМИ и чиновники из Вашингтона утверждали, что американская сторона остановила передачу Украине ракет для ЗРК Patriot, 155-мм снарядов и так далее. Западные средства массовой информации писали, что это случилось «внезапно».

Так, представитель Белого дома Анна Келли заявила, что «решение было принято с целью поставить интересы США на первое место».

Отметим, что в РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся в июне текущего года. Он продолжался 50 мину, президенты Российской Федерации и Соединённых Штатов обсудили обострение ситуации в ближневосточном регионе. По словам Трампа, обсуждение урегулирование украинского конфликта было отложено до следующих переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше