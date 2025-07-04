«Повторил путь Байдена»: Трамп заявил, что продолжает отправлять оружие ВСУ

В четверг президент РФ Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. После этого Трамп встретился с журналистами и сделал два заявления о ситуации на Украине.
Американский лидер сказал, что «не доволен» ситуацией с урегулированием конфликта, а также признал, что американская сторона продолжает отправлять Киеву вооружение.
Эксперты, в частности, из США, ФРГ и Украины, советуют Трампу задуматься о своих решениях. При этом они отмечают важность диалога между Российской Федерацией и США.
Говоря о ситуации на Украине, Трамп указал, что в ней «нет прогресса».
«Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен. Прогресса нет», — заявил президент США, комментируя разговор с Путиным.
Он добавил, что обсудил с президентом РФ другие вопросы, в частности, речь шла об Иране.
Разговор Путина и Трампа продолжался около часа. Путин подчеркнул, что российская сторона не отступится от своих целей по устранению первопричин украинского конфликта. Помимо этого, президент РФ рассказал Трампу о реализации стамбульских договорённостей между Российской Федерацией и Киевом. Путин напомнил, что РФ продолжает искать «переговорное решение».
Трамп пожаловался на Байдена и признал, что США продолжают помогать ВСУ.
Трамп сказал журналистам, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву. Ему задали соответствующий вопрос.
Трамп признал, что в Соединённых Штатах наблюдается «истощение» запасов оружия. Он напомнил, что эти запасы «опустошил» бывший американский лидер Джо Байден.
«Мы даём оружие, но мы дали так много оружия, но мы даём оружие, и мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, Байден опустошил нашу собственную страну», — заявил Трамп.
Политолог из ФРГ Патрик Бааб выразил мнение, что Трамп после разговора с президентом РФ «повторил путь» Байдена по Украине.
«Доверие между Москвой и Вашингтоном отсутствует. Это результат эпохи Байдена, и то, как Трамп действует, не прибавляет доверия, а лишь делает похожим на Джо», — сказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive и посоветовал Трампу пойти на диалог с РФ.
Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис посоветовал Трампу пересмотреть решение о помощи украинской стороне, если он планирует выйти «победителем» из конфликта на Украине.
В свою очередь украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что разговор Путина с Трампом продемонстрировал, что мнение Киева в процессе урегулирования конфликта не учитывается. Он подчеркнул, что переговоры проводят РФ и Соединённые Штаты.
Трамп поговорит с Зеленским о военной помощи Украине.
Появились и сообщения о планах Трампа поговорить с Зеленским о ситуации на Украине. До этого в рамках ряда саммитов президент США избегал таких встреч и разговоров.
Издание Politico пишет, Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор «на фоне роста напряжённости в двухсторонних отношениях».
По данным источников, это разговор может состояться в пятницу.
Financial Times утверждает, что Трамп в ходе разговора планирует обсудить снижение военной помощи Украине. В материале сказано, что речь идёт о «внезапной» остановке. Зеленский попытается «обсудить возможность поставок оружия на коммерческой основе».
В Вашингтоне заявляли о «внезапном» прекращении помощи Украине.
Своим высказыванием о поставках оружия Киеву Трамп опроверг сообщения о том, что Вашингтон приостановил помощь Украине.
В среду СМИ и чиновники из Вашингтона утверждали, что американская сторона остановила передачу Украине ракет для ЗРК Patriot, 155-мм снарядов и так далее. Западные средства массовой информации писали, что это случилось «внезапно».
Так, представитель Белого дома Анна Келли заявила, что «решение было принято с целью поставить интересы США на первое место».
Отметим, что в РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся в июне текущего года. Он продолжался 50 мину, президенты Российской Федерации и Соединённых Штатов обсудили обострение ситуации в ближневосточном регионе. По словам Трампа, обсуждение урегулирование украинского конфликта было отложено до следующих переговоров.