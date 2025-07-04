«Повторил путь Байдена»: Трамп заявил, что продолжает отправлять оружие ВСУ

«Доверие между Москвой и Вашингтоном отсутствует. Это результат эпохи Байдена, и то, как Трамп действует, не прибавляет доверия, а лишь делает похожим на Джо», — сказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive и посоветовал Трампу пойти на диалог с РФ.