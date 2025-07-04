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В Омске дорожные рабочие положили асфальт вокруг стоящей на дороге машины

Комедийным случаем нелепости работы омских дорожников поделились в соцсетях омичи.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 3 июля, в паблике «Омск Live» появился пост с фотографией, на которой видна курьезная беспечность в работе омских дорожников — они положили асфальт вокруг припаркованного автомобиля.

«Между Харьковской, 11 и Кирова, 9, дорожные рабочие положили новый асфальт вокруг припаркованного автомобиля», — сообщает озадаченный свидетель странной работы.

В комментариях к посту большинство омичей не оценили беспечность или равнодушие омских дорожников, ругая их за такое отношение к своему делу. Однако, нашлись и такие, которые заступились за укладчиков асфальта. «У них строгий график работ. Они не могут весь день ждать, когда хозяин уберет свое авто» — написал один из жителей города.