В Омске дорожные рабочие положили асфальт вокруг стоящей на дороге машины

В комментариях к посту большинство омичей не оценили беспечность или равнодушие омских дорожников, ругая их за такое отношение к своему делу. Однако, нашлись и такие, которые заступились за укладчиков асфальта. «У них строгий график работ. Они не могут весь день ждать, когда хозяин уберет свое авто» — написал один из жителей города.