Бой за звание чемпиона UFC пройдет в неожиданном месте

Финальный бой, где будет разыгрываться пояс чемпиона UFC, может состояться на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне. Такой необычный анонс сделал президент США Дональд Трамп.
«Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведем бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли», — отметил он.
Титульный бой является частью большой праздничной программы, посвященной юбилейному Дню независимости Америки. В следующем году исполняется 250 лет со дня подписания Декларации независимости.
Ранее «МК» писал, что президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости. И напомнил, какую роль сыграла Россия в обретении этой самой независимости США.