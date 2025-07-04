Аэропорт Казани приостановил свою работу

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В аэропорту Казани утром 4 июля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает telegram-канал Росавиации. Ранее в Татарстане был объявлен режим угрозы атаки БПЛА. Также ограничения вводились в Самаре и Ярославле.
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