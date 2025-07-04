В Прибрежном открылась новая универсальная спортивная площадка в школе № 146

Школа № 146 города Самары заживет по-новому. Здесь, в рамках реализации федеральной программы «Спорт России», появилась современная универсальная спортивная площадка, которая заменила старое, изношенное поле на что-то действительно функциональное и комфортное.
Площадка оборудована прочным и устойчивым к погодным условиям полимерным покрытием, разметкой для популярных видов спорта — футбола, баскетбола, волейбола.
А также всем необходимым инвентарём: щитами, кольцами, сетками, воротами, чтобы занятия проходили не просто на свежем воздухе, но и с реальной пользой.
Особое внимание было уделено развитию тэг-регби — этот вид спорта стал одной из сильных сторон самарских школьников. Команда школы № 146 уже завоевала серебряные медали Всероссийских соревнований «Регбийная школьная лига», а теперь получила ещё и полноценную базу для тренировок.
Строительство площадки началось ещё в мае. Сначала специалисты подготовили основание, затем — произвели монтаж покрытия и установку оборудования.
К концу июня объект был полностью готов к эксплуатации, и уже принимает юных спортсменов.
Открытие площадки прокомментировала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская:
«Мы получили новое современное спортивное сооружение, где будет проходить не только учебный процесс, но и летняя оздоровительная кампания. Такие объекты влияют на качество спортивной подготовки. Когда дети занимаются на хорошем, современном поле, уровень их физической формы и мотивации растёт однозначно».
Это — часть более широкой стратегии развития массового спорта в регионе.
В 2025 году в Самарской области запланировано создание 100 новых спортивных сооружений — как в областном центре, так и в районах.
Все они войдут в общую программу подготовки к XIII международному форуму «Россия — спортивная держава», который состоится в регионе в октябре.
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