В Прибрежном открылась новая универсальная спортивная площадка в школе № 146

«Мы получили новое современное спортивное сооружение, где будет проходить не только учебный процесс, но и летняя оздоровительная кампания. Такие объекты влияют на качество спортивной подготовки. Когда дети занимаются на хорошем, современном поле, уровень их физической формы и мотивации растёт однозначно».