Во время недавнего телефонного разговора президент России Владимир Путин поставил президента США Дональда Трампа в безвыходное положение. Об этом в эфире телеканала Sky News Australia заявил австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр.
По его словам, тот факт, что российский лидер не отступил и не пошел на поводу у главы Белого дома, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что пару дней назад США приостановили поставки оружия Украине.
Аналитик обратил внимание, что даже лояльные Трампу журналисты назвали пятую беседу глав государств неудачной для американского президента. Это значит, пояснил журналист, что Россия укрепила позиции на будущих переговорах по украинскому вопросу.
«Так что можно сказать, что в разговоре (Трампа — Прим. Ред.) с Путиным счет был 1:0 в пользу России», — заключил эксперт.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе пятой за полгода беседе Путина и Трампа, российский президент заявил, что теми или иными путями, но Россия достигнет поставленных целей спецоперации. Москва не отступит, ведь именно из-за этого и началась конфронтация на Украине.
К слову, тему прекращения поставок оружия США на Украину главы государств не обсуждали вовсе.