«1:0 в пользу России»: Запад в ярости после телефонного разговора Путина и Трампа

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе пятой за полгода беседе Путина и Трампа, российский президент заявил, что теми или иными путями, но Россия достигнет поставленных целей спецоперации. Москва не отступит, ведь именно из-за этого и началась конфронтация на Украине.