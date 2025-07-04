В Норвегии объяснили, почему Большунову не дадут выступить на Олимпийских играх

Вот уже 3 года российских атлетов не допускают до состязаний интернационального уровня или накладывают ограничения на формат их выступления. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале постаралась разобраться в том, чего ждут отечественные лыжники от Олимпиады 2026 года и других важных соревнований, к которым они хотели бы присоединиться.