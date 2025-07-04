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В Норвегии объяснили, почему Большунову не дадут выступить на Олимпийских играх

Норвежский журналист Петтер Сальтведт предположил, что российский трехкратный Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не будет выступать в рамках Олимпиады—2026.

Норвежский журналист Петтер Сальтведт предположил, что российский трехкратный Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не будет выступать в рамках Олимпиады—2026. Подробнее своим прогнозом он поделился в интервью РИА Новости.

«Возможно, некоторые российские лыжники смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов, но это не будут такие звезды, как Александр Большунов. Он связан с армией, поэтому навряд ли его допустят…», — отметил Петтер Сальтведт в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.

Он добавил, что Кирсти Ковентри, новый руководитель Международного олимпийского комитета, осведомлена об отношении высокопоставленных функционеров Федерации лыжного спорта и сноуборда к Александру Большунову — именно они будут принимать итоговое решение по данному вопросу.

Вот уже 3 года российских атлетов не допускают до состязаний интернационального уровня или накладывают ограничения на формат их выступления. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале постаралась разобраться в том, чего ждут отечественные лыжники от Олимпиады 2026 года и других важных соревнований, к которым они хотели бы присоединиться.