Советы ветеранов получили 13 помещений в Москве за полгода

«С начала 2025 года советы ветеранов получили 13 помещений в восьми районах общей площадью почти 1 тыс. кв. м. Объекты для размещения ветеранских организаций закреплены за местными управами на праве оперативного управления. Создание новых рабочих мест для организаций, взаимодействующих с пожилыми людьми, способствует активному участию в общественной и культурной жизни столицы», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.
Самое большое помещение площадью почти 160 кв. м находится в Востряковском проезде. Оно передано управе района Бирюлево Западное. Объект площадью свыше 135 кв. м на ул. Святоозерская получила управа Косино-Ухтомского района. Совет ветеранов района Текстильщики сможет пользоваться помещением площадью почти 132 кв. м на ул. Люблинская.
Оказание имущественной поддержки социально ориентированным организациям — одно из приоритетных направлений деятельности столицы. Чтобы получить у города необходимую для работы недвижимость, представители окружных и районных подразделений Московского городского совета ветеранов могут обратиться в местные органы исполнительной власти. Префектуры административных округов на основании таких заявок делают запрос в столичный Департамент городского имущества о подборе подходящих объектов, которые предоставляются по специальному распоряжению.
В рамках развития социальной инфраструктуры город предоставляет советам ветеранов помещения в густонаселенных районах столицы. Объекты расположены так, чтобы горожанам старшего поколения было комфортно добираться до них. Нежилая недвижимость, как правило, находится на первых этажах многоквартирных домов и имеет отдельный вход, что соответствует требованиям для размещения ветеранских организаций.