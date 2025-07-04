Советы ветеранов получили 13 помещений в Москве за полгода

«С начала 2025 года советы ветеранов получили 13 помещений в восьми районах общей площадью почти 1 тыс. кв. м. Объекты для размещения ветеранских организаций закреплены за местными управами на праве оперативного управления. Создание новых рабочих мест для организаций, взаимодействующих с пожилыми людьми, способствует активному участию в общественной и культурной жизни столицы», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.