В Перми закроют для движения перекресток в начале улицы Мильчакова

Изменится и схема движения автобусов от шоссе Космонавтов до ул. Мильчакова. Автобусы пойдут в объезд: при движении с ул. Мильчакова в сторону рынка после остановки «Таврическая» будут сворачивать на ул. Связистов, выезжать на ул. Овчинникова и останавливаться на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова»). В обратном направлении, от рынка, автобусы будут делать остановку на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова») и далее пойдут по ул. Овчинникова и ул. Связистов до остановки «Таврическая». Остановка «Вильвенская» работать не будет.