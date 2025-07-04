В Перми закроют для движения перекресток в начале улицы Мильчакова

С 6 по 16 июля включительно в Перми будет закрыто движение по перекрестку в начале улицы Мильчакова, в районе шоссе Космонавтов.
В краевом Управлении автомобильных дорог и транспорта поясняют, что ограничение связано с работами по переустройству коммуникаций и строительством перекрестка в проектном варианте.
Изменится и схема движения автобусов от шоссе Космонавтов до ул. Мильчакова. Автобусы пойдут в объезд: при движении с ул. Мильчакова в сторону рынка после остановки «Таврическая» будут сворачивать на ул. Связистов, выезжать на ул. Овчинникова и останавливаться на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова»). В обратном направлении, от рынка, автобусы будут делать остановку на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова») и далее пойдут по ул. Овчинникова и ул. Связистов до остановки «Таврическая». Остановка «Вильвенская» работать не будет.
С 17 июля этот участок будет снова открыт для движения.
Кроме того, с 6 июля откроется движение по путепроводу на шоссе Космонавтов. А с 17 июля откроется и участок шоссе Космонавтов перед поворотом на ул. Мильчакова, где шло переустройство водопропускной трубы.
Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты.