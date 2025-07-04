Над регионами РФ за ночь сбито 48 беспилотников

Срочная новость.
В ночь на 4 июля ПВО уничтожила 48 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Наибольшее количество — 26 — пытались атаковать Ростовскую область.
В ночь на 4 июля ПВО уничтожила 48 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Наибольшее количество — 26 — пытались атаковать Ростовскую область.
Срочная новость.
В ночь на 4 июля ПВО уничтожила 48 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Наибольшее количество — 26 — пытались атаковать Ростовскую область.