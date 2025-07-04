День города, французский джаз и фестиваль гребешка: как провести выходные

Мы собрали для читателей самые интересные мероприятия на эти праздничные выходные, 5 и 6 июля. В подборке вы сможете найти фестивали, концерты, выставки и многое другое. Но главным событием станет День города, сообщает ИА PrimaMedia.
Праздничная программа ко Дню города Владивостока (0+).
5 июля, в субботу, Владивосток торжественно отметит свой день рождения. Центром праздничных мероприятий станет главная площадь города, где для жителей и гостей подготовили насыщенную программу развлечений.
С 11.00 стартует активная часть праздника:
- фудкорт с блюдами дальневосточной кухни (0+),
- «Маркет молодых» (0+) с изделиями ручной работы,
- «Автосалон-2025» (0+), где представят различные модели автомобилей.
С 12.30 на главной сцене начнётся дневная концертно-развлекательная программа (0+). Зрителей порадуют выступления лучших творческих коллективов Владивостока, а также состоится чествование выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.
С 17.40 начнётся вечерняя программа (16+), в рамках которой на сцену выйдут звёзды российской эстрады: Виктория Дайнеко, группа «Корни», группа «Город 312» и Олег Газманов.
В 22.00 к участникам праздника обратятся с поздравлениями глава Владивостока Константин Шестаков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
В 22.10 — кульминация праздника: грандиозный салют, который завершит насыщенный день.
Где: центральная площадь Владивостока.
Когда: 5 июля с 11.00 до 22.30.
Проект «ЙогаУтро» (12+).
Жители и гости Владивостока могут присоединиться к утренней практике йоги на специально оборудованном деревянном настиле. Опытные участники и новички смогут погрузиться в мир гармонии и спокойствия под руководством профессионального инструктора по адаптивной йоге.
Занятие проводится в формате, доступном для практикующих любого уровня подготовки. Инструктор подберёт оптимальные асаны и техники, учитывая индивидуальные особенности каждого участника.
Где: набережная Спортивной гавани.
Когда: 5 июля в 8.30.
Фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!» (0+).
Во Владивостоке в четвёртый раз состоится масштабный уличный фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!». Мероприятие пройдёт в рамках празднования 165-летия города и станет настоящим гастрономическим праздником для всех гостей и жителей города.
В уличной части фестиваля кафе и рестораны Владивостока порадуют жителей и гостей города авторскими блюдами из гребешка. На праздничном мероприятии будут работать отраслевые площадки, творческие мастерские, пройдут различные квесты и батлы, состоятся выступления артистов, а также гастрономические мастер-классы по приготовлению блюд из гребешка.
Где: центральная площадь.
Когда: 5 июля в 10.00.
Кросс-культурный фестиваль «Мы вместе» (12+).
Фестиваль приурочен к юбилею Владивостока и юбилейной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участников ждут погружение в культуру и традиции разных народов, встречи с представителями национальных диаспор и общественных организаций, пространство для общения, обмена опытом и укрепления межнациональных связей, яркие выступления и мастер-классы.
В программе:
- Выступления национальных творческих коллективов;
- Конкурсы костюмов и блюд;
- Мастер-классы;
- Знакомство с многонациональными обычаями и традициями;
- Национальные игры;
- Город мастеров;
- Фотозоны;
- Дворик многонациональной кухни;
- Модные показы;
- Танец Дружбы.
Где: набережная Спортивной гавани.
Когда: 5 июля с 10.00 до 20.00.
Торжественная церемония бракосочетания трёх пар молодожёнов (0+).
В знаменательный день в Нагорном парке состоится трогательная церемония бракосочетания. Три счастливые пары вступят в законный брак на фоне праздничной атмосферы города, отмечающего свой юбилей.
Церемония бракосочетания станет не просто красивым событием, а настоящим символом новых начинаний и искренней любви. Объединение двух судеб в День города придаст событию особое значение и романтическую атмосферу.
Где: Нагорный парк.
Когда: 5 июля в 11.00.
Концертная программа «Владивосток больше, чем море» (0+).
В честь Дня города на двух живописных локациях — острове Русском и острове Попова — развернётся масштабное музыкальное событие. Жителей и гостей города ждёт незабываемая программа с выступлениями талантливых артистов и творческими номерами.
Концерт подарит зрителям живые выступления местных исполнителей, разножанровые музыкальные номера и праздничную атмосферу.
Где: остров Русский (ул. Зелёная, 2), остров Попова (ул. Подгорная, 13).
Когда: 5 июля в 12.00.
Фестиваль авторской песни (0+).
С 14.00 до 19.00 в Театральном сквере пройдёт фестиваль авторской песни. Здесь выступят исполнители с собственными композициями, которые подарят атмосферу душевной музыки и творчества.
Фестиваль авторской песни соберёт исполнителей с искренними и душевными композициями. Это событие создаст уютную творческую атмосферу и подарит тепло живой музыки.
Где: Театральный сквер.
Когда: 5 июля с 14.00 до 19.00.
Спектакль «Сказка о потерянном времени» (6+).
Творчество Евгения Шварца не теряет своей актуальности с течением времени. Его произведения, словно мудрые наставники, помогают каждому поколению находить ответы на важные жизненные вопросы. Сегодня эти истории обретают новые смыслы и глубину восприятия. Театр молодежи предлагает окунуться взрослым обратно в беззаботное детство, а детям весело провести время.
Режиссёр-постановщик — Герман Авеличев.
Где: Театр молодежи.
Когда: 5 июля в 11.00.
Стоимость: от 500 до 1000 рублей.
Спектакль «Дети есть дети» (16+).
На сцене театра ТОФ — спектакль «Дети есть дети» по пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» (16+). Под палящим солнцем Неаполя схлестнулись мужчина и женщина! Никто не желает уступать, в ход идёт всё: подкуп, обман, шантаж и угрозы. А ведь эти двое, на самом деле, безумно любят друг друга на протяжении двадцати пяти лет… Очень скоро все точки будут расставлены, но смогут ли они жить с этой правдой?
Режиссер-постановщик — Герман Авеличев.
Где: Театр ТОФ.
Когда: 5 июля в 15.00.
Стоимость: от 650 до 1000 рублей.
Выставка-продажа котят и щенков (0+).
Мероприятие подойдет тем, кто любит кошек, собачек, интересуется особенностями разных пород и давно мечтает завести котёнка или щенка. На выставке будут представлены популярные, редкие и эксклюзивные породы котят и щенков.
Где: ТЦ «Море», 4 этаж.
Когда:
Спектакль «Сказка сказок» (18+).
Театр молодежи расскажет зрителям самые мистические истории Д. Базиле. «Сказка сказок» — иммерсивный спектакль для взрослых. Погружаясь в атмосферу таинственного и загадочного средневековья, зрители станут полноправными участниками спектакля и сами выберут дальнейший сюжет.
Где: Театр молодежи.
Когда:
Стоимость: от 1500 до 2000 рублей.
Юбилейный концерт «Jazz de la Mer — Вечер французского джаза» (12+).
Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на вечер живой музыки в стиле французского джаза. Концерт входит в юбилейную программу, посвящённую 165-летию Владивостока.
Атмосфера лёгкости и утончённости в сопровождении джазового трио перенесёт слушателей на южное побережье Франции. Музыкальный вечер станет изысканным завершением выходного дня.
Где: ЦСИ «Артэтаж», ул. Адмирала Фокина, 25.
Когда: 6 июля в 17.00.
Стоимость: 1000 рублей.
Концерт «День семьи, любви и верности. Концерт в русском стиле» (6+).
Филармония приглашает на музыкальный вечер, посвящённый теме семьи и народным традициям. В программе прозвучат популярные произведения русской классики, советской эстрады и народные песни.
Где: Приморская краевая филармония, ул. Светланская, 15.
Когда: 6 июля, начало в 18.00.
Стоимость: 600 рублей.
Концерт: «Не Скрипка». Музыка для альта с фортепиано (16+).
Не скрипка — это концерт музыки для альта с фортепиано, в котором слушателя познакомят с тайнами красоты выражения альтового звучания. Из-за внешнего сходства инструмент альт часто путают со скрипкой. Однако голос альта очень отличим и обладает собственным тембром.
В программе:
- Ф. Шуберт — «Арпеджионе» соната для альта с фортепиано;
- Д. Шостакович — соната для альта с фортепиано.
Где: Церковь Святого Павла.
Когда: 6 июля в 20.00.
Стоимость: от 750 до 1400 рублей.