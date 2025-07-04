День города, французский джаз и фестиваль гребешка: как провести выходные

На сцене театра ТОФ — спектакль «Дети есть дети» по пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» (16+). Под палящим солнцем Неаполя схлестнулись мужчина и женщина! Никто не желает уступать, в ход идёт всё: подкуп, обман, шантаж и угрозы. А ведь эти двое, на самом деле, безумно любят друг друга на протяжении двадцати пяти лет… Очень скоро все точки будут расставлены, но смогут ли они жить с этой правдой?