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Трамп анонсировал бой UFC в стенах Белого дома

Трамп отметил, что поединок UFC в Белом доме может собрать собрать от 20 тысяч до 25 тысяч зрителей.

Источник: Аргументы и факты

Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоится на территории Белого дома, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места», — сказал американский лидер во время выступления в штате Айова.

Он уточнил, что это будет «полноценный поединок» за чемпионский титул. По словам Трампа, мероприятие может собрать от 20 тысяч до 25 тысяч зрителей. Президент не стал называть дату боя и его участников.

Напомним, в апреле Трамп посетил турнир UFC в городе Майами в штате Флорида, где проходил поединок между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. Они боролись за титул чемпиона мира в полулегком весе. По итогам боя победил Волкановски.

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