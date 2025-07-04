В Челябинске из-за строительства метротрамвая ограничат движение

На участке улицы Каслинской от Комсомольского проспекта до улицы Островского (по направлению к центру города) начинаются работы по строительству стартового котлована метротрамвая линии «Север — Юг».
«На этом участке дороги с 6 июля вводится ограничение движения транспорта», — предупреждают власти.
Двустороннее движение для автомобилей организуют по другой стороне улицы Каслинская.
Общественный транспорт продолжит работу по утвержденным маршрутам.
Водителей просят строго следовать установленным временным знакам, по возможности выбирать альтернативные маршруты.