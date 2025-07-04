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Меркель рассказала о случае, когда Трамп отказался пожимать ей руку

На переговорах в Овальном кабинете в 2017 году американский лидер Дональд Трамп отказался пожимать руку экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом случае в пятницу, 4 июля, сообщили в издании Politico.

На переговорах в Овальном кабинете в 2017 году американский лидер Дональд Трамп отказался пожимать руку экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом случае в пятницу, 4 июля, сообщили в издании Politico.

В ту встречу политик обратилась к президенту США.

— Я сказала: «Дональд, я хочу пожать вам руку», но он не стал этого делать. Он хотел привлечь к себе внимание. Это его цель — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него, — добавила она.

Меркель также подчеркнула, что Трампу еще предстоит завоевать доверие американского народа, ведь для них он действительно должен постараться.

— Это хорошо видно по его действиям с тарифами. В конечном итоге он должен обеспечить хорошие результаты для американского народа. Ему нужно доказать свою компетентность, хотя бы в собственной стране, —цитирует ее слова издание.

В случае, если введенные пошлины поднимут цены в США, то глава страны столкнется с определенными последствиями.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм*, в свою очередь, добавил, что США планируют ввести пошлины в размере 500 процентов на товары из стран, которые продолжают торговлю с Россией и не оказывают поддержку Украине.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

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