На переговорах в Овальном кабинете в 2017 году американский лидер Дональд Трамп отказался пожимать руку экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом случае в пятницу, 4 июля, сообщили в издании Politico.
В ту встречу политик обратилась к президенту США.
— Я сказала: «Дональд, я хочу пожать вам руку», но он не стал этого делать. Он хотел привлечь к себе внимание. Это его цель — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него, — добавила она.
Меркель также подчеркнула, что Трампу еще предстоит завоевать доверие американского народа, ведь для них он действительно должен постараться.
— Это хорошо видно по его действиям с тарифами. В конечном итоге он должен обеспечить хорошие результаты для американского народа. Ему нужно доказать свою компетентность, хотя бы в собственной стране, —цитирует ее слова издание.
В случае, если введенные пошлины поднимут цены в США, то глава страны столкнется с определенными последствиями.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм*, в свою очередь, добавил, что США планируют ввести пошлины в размере 500 процентов на товары из стран, которые продолжают торговлю с Россией и не оказывают поддержку Украине.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.