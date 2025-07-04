Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили свой развод

Напомним, Кэти и Орландо знакомы давно — они впервые встретились еще в 2013 году, однако романтические чувства возникли лишь в 2016-м. Влюбленные не скрывали своих отношений: их часто видели вместе, хотя официальное подтверждение последовало спустя несколько месяцев. Позже звездная пара пережила непродолжительный разрыв, но уже через год воссоединилась. В 2019 году Орландо сделал Кэти предложение, о котором певица с улыбкой рассказывала в интервью.