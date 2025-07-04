Омич без прав совершил смертельную аварию

Сегодня, 4 июля, в районе 3 часов ночи произошла смертельная авария на автодороге «Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан». Подробности ДТП сообщает телеграм-канал «Омская полиция».
40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 допустил наезд на барьерное ограждение, в результате чего от полученных травм скончался 46-летний пассажир, а второй пассажир получил серьезные травмы и доставлен в больницу. Водитель скрылся с места аварии, оставив погибшего и покалеченного пассажиров в разбитом автомобиле.
Спустя время водитель был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что у него нет прав на управление транспортным средством, а также он отказался по требованию полицейских пройти медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении водителя возбуждены административные делопроизводства, окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, отметили в ведомстве.