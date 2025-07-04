Омич без прав совершил смертельную аварию

Спустя время водитель был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что у него нет прав на управление транспортным средством, а также он отказался по требованию полицейских пройти медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении водителя возбуждены административные делопроизводства, окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, отметили в ведомстве.