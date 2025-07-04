В аэропортах Самары и Ярославля ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Росавиация утром 4 июля ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ярославля. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
Как уточнили в Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ярославль (Туношна; UUDL)», — говорится в сообщении.
Ранее аналогичные меры были приняты в аэропорту Саратова.
Прежде Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух аэропортах Приволжского региона. Под ограничения попали международный аэропорт «Курумоч» в Самаре и аэропорт «Баратаевка» в Ульяновске.