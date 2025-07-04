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В выходные в Уфе продолжатся дожди, но будет тепло

Синоптики дали прогноз на выходные.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Агентство «Москва»

В эти выходные в столице Башкирии продолжатся дожди, но будет тепло.

По данным Gismeteo, в субботу, 5 июля, воздух прогреется до +25 градусов. В воскресенье чуть прохладнее — до +21.

Ночью столбик термометра покажет +15,+17 градусов.