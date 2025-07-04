В выходные в Уфе продолжатся дожди, но будет тепло

В эти выходные в столице Башкирии продолжатся дожди, но будет тепло.
По данным Gismeteo, в субботу, 5 июля, воздух прогреется до +25 градусов. В воскресенье чуть прохладнее — до +21.
Ночью столбик термометра покажет +15,+17 градусов.
Синоптики дали прогноз на выходные.
В эти выходные в столице Башкирии продолжатся дожди, но будет тепло.
По данным Gismeteo, в субботу, 5 июля, воздух прогреется до +25 градусов. В воскресенье чуть прохладнее — до +21.
Ночью столбик термометра покажет +15,+17 градусов.