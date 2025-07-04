В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку самолетов

В Татарстане также введен режим «Беспилотная опасность», из-за чего временно снижена скорость мобильного интернета. Об этом сообщили в официальном telegram-канале сообщества Республики Татарстан. Региональные власти пояснили, что ограничения связаны с обеспечением безопасности населения во время действия сигнала. «Все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики», — сообщили в официальном источнике. После отмены режима работа мобильного интернета и авиасообщения будет восстановлена.