Названы пять российских городов, в которых сильнее всего упали цены на квартиры: Москвы в списке нет

В 13 крупных российских городах в июне резко снились цены на квартиры. Произошло это на фоне общего падения числа сделок с недвижимостью. Об этом сообщает РБК.
Издание отмечает, что отрицательная динамика фиксируется в 13 из 50 мегаполисах страны, но говорить, что это уже тренд преждевременно.
«Количество сделок на рынке недвижимости крайне низкое из-за дорогой ипотеки», — пояснил руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков.
В пятерку городов, где цены на жилье упали сильнее всего, вошли Тверь, где падение составило полтора процента, Саратов (здесь цены снизились на 1,3 процента), а также Магнитогорск, где жилье подешевело на 1,2 процента. Замыкают топ-5 Киров и Волгоград.
А вот Москва, Санкт-Петербург и Пенза делят десятое место в списке. Здесь снижение стало почти символическим — 0,2 процента.
Ранее вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев рассказал, почему застройщики не могут снизить цены на новостройки. Снижение цен ломает всю сложившуюся модель продажи квартир в новостройках, которую застройщики изменить не могут — она закреплена в законодательстве и зависит от схемы финансирования строительства через эскроу-счета.
Сайт KP.RU выяснил, кто сегодня в России наживается на квадратном метре. Ведь цены на жилье стремительно растут, но застройщики отрицают сверхприбыли.