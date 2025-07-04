Названы пять российских городов, в которых сильнее всего упали цены на квартиры: Москвы в списке нет

Ранее вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев рассказал, почему застройщики не могут снизить цены на новостройки. Снижение цен ломает всю сложившуюся модель продажи квартир в новостройках, которую застройщики изменить не могут — она закреплена в законодательстве и зависит от схемы финансирования строительства через эскроу-счета.