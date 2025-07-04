Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Владимир Путин отметил Башкирию на заседании форума «Сильные идеи для нового времени»

Башкирия стала лидером по числу поданных идей на форуме в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве прошел заключительный день ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». В пленарной сессии форума принял участие премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, который представил идеи региона, получившие высокую оценку экспертов. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

Президент России Владимир Путин, открывая сессию, отметил важность форума для поддержки творческих инициатив. Он подчеркнул, что благодаря этому мероприятию тысячи идей получают реальную помощь и возможность для развития.

— Это механизм, построенный на энергии общества, где люди могут проявить свою креативность и бизнес-инициативу, — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что 100 самых значимых инициатив будут направлены в правительство и регионы для дальнейшего использования в системных решениях.

Башкирия по праву гордится своим лидерством на форуме: республика заняла первое место по количеству поданных идей — 6722 проекта, что составляет 19% от общего числа 35101 идеи со всей страны. Кроме того, регион стал лидером по количеству заявок на Конкурс брендов — 2398 заявок, что составляет 17% от общего числа 14212.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила активное участие Башкирии и других регионов, таких как Нижегородская и Саратовская области, а также Москва и Республика Мордовия.

Большинство проектов из Башкирии сосредоточено на таких направлениях, как «Национальная социальная инициатива», «Национальная предпринимательская инициатива» и «Национальная технологическая инициатива». В рамках Конкурса брендов республика активно участвует в номинациях «Продукты питания», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ» и «Высокие технологии».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.