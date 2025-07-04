Президент Владимир Путин отметил Башкирию на заседании форума «Сильные идеи для нового времени»

В Москве прошел заключительный день ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». В пленарной сессии форума принял участие премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, который представил идеи региона, получившие высокую оценку экспертов. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского правительства.
Президент России Владимир Путин, открывая сессию, отметил важность форума для поддержки творческих инициатив. Он подчеркнул, что благодаря этому мероприятию тысячи идей получают реальную помощь и возможность для развития.
— Это механизм, построенный на энергии общества, где люди могут проявить свою креативность и бизнес-инициативу, — сказал Владимир Путин.
Президент добавил, что 100 самых значимых инициатив будут направлены в правительство и регионы для дальнейшего использования в системных решениях.
Башкирия по праву гордится своим лидерством на форуме: республика заняла первое место по количеству поданных идей — 6722 проекта, что составляет 19% от общего числа 35101 идеи со всей страны. Кроме того, регион стал лидером по количеству заявок на Конкурс брендов — 2398 заявок, что составляет 17% от общего числа 14212.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила активное участие Башкирии и других регионов, таких как Нижегородская и Саратовская области, а также Москва и Республика Мордовия.
Большинство проектов из Башкирии сосредоточено на таких направлениях, как «Национальная социальная инициатива», «Национальная предпринимательская инициатива» и «Национальная технологическая инициатива». В рамках Конкурса брендов республика активно участвует в номинациях «Продукты питания», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ» и «Высокие технологии».
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