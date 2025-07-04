Президент Владимир Путин отметил Башкирию на заседании форума «Сильные идеи для нового времени»

Башкирия по праву гордится своим лидерством на форуме: республика заняла первое место по количеству поданных идей — 6722 проекта, что составляет 19% от общего числа 35101 идеи со всей страны. Кроме того, регион стал лидером по количеству заявок на Конкурс брендов — 2398 заявок, что составляет 17% от общего числа 14212.