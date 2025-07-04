Археологи разоблачили популярный миф: Стало известно, кто на самом деле возводил египетские пирамиды

Бывший министр древностей Египта Захи Хавасс в интервью Matt Beall Limitless представил новые доказательства того, что египетские пирамиды строили квалифицированные рабочие, а не рабы. Археологические находки полностью опровергают распространённое мнение о рабском труде при возведении великих сооружений.
Команда Хавасса обнаружила неизвестные ранее следы рабочих XIII века до нашей эры. Особый интерес представляют захоронения к югу от пирамиды Хеопса, где были погребены сами строители. В гробницах найдены статуи, изображающие процесс перетаскивания камней, с высеченными иероглифами — «смотрящий за стороной пирамиды» и «ремесленник».
«Строители не были рабами. Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид», — подчеркнул Хавасс.
По словам египтолога, рабочие были организованы в профессиональные бригады с чётким разделением труда: одни добывали камень, другие обрабатывали блоки, третьи транспортировали материалы на деревянных санях. Строители трудились практически без перерывов, получая выходной лишь раз в 10 дней.
Ранее группа археологов из США и Египта обнаружила гробницу неизвестного фараона в районе древнего города Абидос на левом берегу Нила. Возраст этой гробницы оценивается примерно в 3,6 тысячи лет.