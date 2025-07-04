Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим от атак дронов на Дону

В Ростовской области прокуратура контролирует соблюдение прав жителей региона, которые пострадали от атак беспилотников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
На местах ситуацию лично контролируют высокопоставленные прокурорские работники.
— Личный контроль за ситуацией на местах осуществляют Миллеровский межрайонный прокурор Сергей Омельченко и Азовский межрайонный прокурор Владимир Рымашевский, — говорится в сообщении ведомства.
Жители Ростовской области могут оставлять жалобы на горячую линию прокуратуры.
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