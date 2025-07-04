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В Киеве при взрывах повреждена железнодорожная инфраструктура

Пассажирские поезда направлены по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу.

Источник: Аргументы и факты

Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в Киеве в результате взрывов. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» (УЖД).

Ранее украинские СМИ писали о серии взрывов в столице на фоне воздушной тревоги.

«В… Киеве имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в черте города», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Украинских железных дорог».

Пассажирские поезда направлены по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу. Задержки составляют до 2 часов.

Ранее Тelegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что комбинированный удар нанесен по объектам ВСУ в Киеве. В частности, одной из целей стал аэропорт «Жуляны», где находится ЗРК Patriot. Также мощный взрыв прогремел в Киеве на левом берегу Днепра.