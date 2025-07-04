В Киеве при взрывах повреждена железнодорожная инфраструктура

Ранее Тelegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что комбинированный удар нанесен по объектам ВСУ в Киеве. В частности, одной из целей стал аэропорт «Жуляны», где находится ЗРК Patriot. Также мощный взрыв прогремел в Киеве на левом берегу Днепра.