В Приморье провели 12 сложнейших операций на сердце у детей

Как пояснила детский кардиолог Ирина Ди, в отделение кардиологии часто поступают пациенты уже через несколько часов после рождения. Более того, в некоторых случаях госпитализация новорождённого координируется ещё во время беременности — когда врождённые аномалии диагностируются внутриутробно, и малышу требуется срочная помощь с первых минут жизни.