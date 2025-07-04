В Приморье провели 12 сложнейших операций на сердце у детей

С начала 2025 года в краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи детские кардиологи Приморья успешно провели 12 сложнейших операций на сердце. Все вмешательства были выполнены в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Хирурги использовали щадящие методики, не требующие подключения к системе искусственного кровообращения. Главным образом речь идёт о рентгенэндоваскулярных операциях по устранению врождённых пороков сердца: закрытие открытого артериального протока и устранение дефектов межпредсердной перегородки. Помощь была оказана 12 детям — восьми девочкам и четырём мальчикам из различных районов края.
Как пояснила детский кардиолог Ирина Ди, в отделение кардиологии часто поступают пациенты уже через несколько часов после рождения. Более того, в некоторых случаях госпитализация новорождённого координируется ещё во время беременности — когда врождённые аномалии диагностируются внутриутробно, и малышу требуется срочная помощь с первых минут жизни.
Отмечается, что ежегодно в детском центре выполняется порядка 200 высокотехнологичных операций в таких направлениях, как нейрохирургия, урология, травматология и ортопедия. Все они проводятся бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.
Напомним, десятки малышей с экстремально низким весом спасли в Приморье с начала года. Всего в перинатальном центре выходили 6 158 недоношенных детей. Крох выхаживают в отделении патологии новорожденных. С начала 2025 года медики спасли жизни 20 малышей с весом менее 1000 граммов.