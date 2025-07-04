Раненные неадекватным пациентом иркутские врачи остаются в тяжелом состоянии

«Заместителя главного врача и секретаря больницы перевели из реанимации в обычную палату. Состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Сегодня будут смотреть, требуется ли им дополнительное специализированное лечение», — написал Кобзев в своем telegram-канале. По словам губернатора, оба медицинских работника испытывают стресс после произошедшего, и сейчас им необходима психологическая поддержка для возвращения к нормальной жизни.