Раненные неадекватным пациентом иркутские врачи остаются в тяжелом состоянии

По словам Кобзева, пострадавшие сотрудники больницы переведены в общую палату.
Два сотрудника иркутской городской клинической больницы № 8, пострадавшие накануне от нападения пациента, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Заместителя главного врача и секретаря больницы перевели из реанимации в обычную палату. Состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Сегодня будут смотреть, требуется ли им дополнительное специализированное лечение», — написал Кобзев в своем telegram-канале. По словам губернатора, оба медицинских работника испытывают стресс после произошедшего, и сейчас им необходима психологическая поддержка для возвращения к нормальной жизни.
ЧП произошло 3 июля: 59-летний пациент напал с ножом и газовым баллончиком на сотрудников медицинского учреждения. Следственные органы предъявили ему обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, передает RT. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Губернатор выразил благодарность врачам за их профессионализм и отметил важность поддержки пострадавших коллег.
В региональном правительстве подчеркнули, что медицинским работникам будет оказана вся необходимая помощь — как медицинская, так и психологическая. Вопросы безопасности персонала медицинских учреждений находятся на особом контроле областных властей.