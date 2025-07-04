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Уральскую блогершу Уланову отправили под домашний арест

В Екатеринбурге суд изменил меру пресечения блогерше Екатерине Улановой. Теперь она будет под домашним арестом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ранее Уланова находилась на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Следствие вышло с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу. Блогерше вменяют уголовную статью «Мошенничество организованной группой с причинением значительного ущерба».

Как было установлено в ходе следствия, находясь на подписке Уланова продолжала заниматься преступной деятельностью. Накануне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил Екатерине меру пресечения на домашний арест до 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что уральской блогерше приписывают более 200 эпизодов мошенничества.