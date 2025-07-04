Уральскую блогершу Уланову отправили под домашний арест

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ранее Уланова находилась на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Следствие вышло с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу. Блогерше вменяют уголовную статью «Мошенничество организованной группой с причинением значительного ущерба».