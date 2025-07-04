Ряд районов Сергиева Посада остался без света после падения дронов ВСУ

Некоторые районы города Сергиева Посада в Московской области остались без электричества после падения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.
«В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звёздочка и Рабочий посёлок», — написала она в своём Telegram-канале.
Кроме того, света нет в Скобянке, Птицеградском, Клементьевском и некоторых домах микрорайона Ферма. Ероханова подчеркнула, что для питания объектов электроэнергией подвезут генераторы.
По данным главы округа, всего в Сергиевом Посаде прогремели четыре взрыва. Она также уточнила, что при этом пострадал один человек, которого незначительно посекло осколками.
Ероханова отметила, что первоочередной задачей является ликвидация огня. После специалисты начнут восстанавливать подачу электроэнергии.
Напомним, в ночь на 4 июля в населённом пункте Долотинка в Миллеровском районе Ростовской области упал беспилотник ВСУ, в результате чего в доме обрушилась плита перекрытия. При этом погибла пожилая женщина, которая раньше работала учителем.