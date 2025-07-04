Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведя поймали в фотоловушку в Челябинской области

Косолапый «засветился» на камере, установленной около Откликного. Об этом рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Источник: пресс-служба нацпарка "Таганай"

При этом следы хищника раньше инспекторы обнаруживали рядом с Двуглавой сопкой. В нацпарке предположили, что по территории мишка ходил в поисках пропитания. В середине лета у этих животных отменный аппетит, и обитатели лесов едят чуть ли не все, что им попадается.

Стоит помнить, что хозяин тайги первым сам не нападет, если не почувствует угрозы для себя. Не рискнет приближаться к людям, даже если увидит их. Но это совсем не значит, что можно забыть о мерах предосторожности.

«Не выходите на маршрут на ночь глядя, обозначайте себя на тропе — пойте, свистите, стучите палкой по деревьям, не оставляйте в лесу мусор, а особенно — остатки пищи. Для медведя и других хищников это — лучшая приманка», — напомнили в нацпарке правила для туристов.

Отметим, что ранее на территории Санарского заказника камера засняла волка. Об этом накануне днем сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области. В объективе фотоловушки серый показался всего на несколько секунд.

В ведомстве подчеркнули, что при встрече с дикими животными не стоит пытаться подойти к ним, привлекать к себе внимание, а также кормить и гладить, и тем более ловить.