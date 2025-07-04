Медведя поймали в фотоловушку в Челябинской области

При этом следы хищника раньше инспекторы обнаруживали рядом с Двуглавой сопкой. В нацпарке предположили, что по территории мишка ходил в поисках пропитания. В середине лета у этих животных отменный аппетит, и обитатели лесов едят чуть ли не все, что им попадается.
Стоит помнить, что хозяин тайги первым сам не нападет, если не почувствует угрозы для себя. Не рискнет приближаться к людям, даже если увидит их. Но это совсем не значит, что можно забыть о мерах предосторожности.
«Не выходите на маршрут на ночь глядя, обозначайте себя на тропе — пойте, свистите, стучите палкой по деревьям, не оставляйте в лесу мусор, а особенно — остатки пищи. Для медведя и других хищников это — лучшая приманка», — напомнили в нацпарке правила для туристов.
Отметим, что ранее на территории Санарского заказника камера засняла волка. Об этом накануне днем сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области. В объективе фотоловушки серый показался всего на несколько секунд.
В ведомстве подчеркнули, что при встрече с дикими животными не стоит пытаться подойти к ним, привлекать к себе внимание, а также кормить и гладить, и тем более ловить.