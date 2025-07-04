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Силы ПВО за ночь сбили 48 дронов ВСУ над пятью регионами России

Больше всего дронов ВСУ сбили над территорией Ростовской области.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 48 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в российском военном ведомстве.

Больше всего дронов ВСУ сбили над территорией Ростовской области — 26. Еще 12 БПЛА уничтожили в небе над Курской областью. Белгородскую область ночью попытались атаковать 6 вражеских беспилотников. Три дрона сбили над Орловской областью, один — над Липецкой.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде в Московской области из-за падения украинских БПЛА повреждена подстанция. Без света остались мкр. Звёздочка и Рабочий посёлок.

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