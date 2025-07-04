Силы ПВО за ночь сбили 48 дронов ВСУ над пятью регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 48 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в российском военном ведомстве.
Больше всего дронов ВСУ сбили над территорией Ростовской области — 26. Еще 12 БПЛА уничтожили в небе над Курской областью. Белгородскую область ночью попытались атаковать 6 вражеских беспилотников. Три дрона сбили над Орловской областью, один — над Липецкой.
Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде в Московской области из-за падения украинских БПЛА повреждена подстанция. Без света остались мкр. Звёздочка и Рабочий посёлок.