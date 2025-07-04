К жаре — привыкли, осталось привыкнуть к отключению электричества: Жители Кишинева и пригородов останутся на весь день без света — публикуем адреса

Сотни жителей сектора Центр и пригородов Кишинева останутся сегодня без электричества.
«Premier Energy Distribution» сообщает о перерывах в поставках электрической энергии на 4 июля.
Без света окажутся потребители, проживающие по следующим адресам:
Шоссе Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 10:00 до 18:00.
Вадул-луй-Водэ:
Вадул-луй-Водэ 9061, ул. 9063, село Вадул-луй-Водэ 9057 частично, с 09:20 до 17:00.
Крикова:
Ул. Арон Пумнул, Буребиста, Кишинев, Друмул Виилор, Наталья Георгиу, Вероника Микле частично, в промежутке времени с 09:20−12:00 для ремонта электрооборудования.
Ул. Колосов, Михаила Фрунзе, Миорица, Пачий, Штефан чел Маре и ул. частично, в промежутке времени с 10:20−17:00 для ремонтных работ электрооборудования.
Ул. 31 августа 1989 г., частично Минерилор, в промежутке времени с 13:00 до 17:00 для ремонтных работ электрооборудования. оборудование.
ком. Чореску:
ул. Албишоара, Кишинэулуй, Чореску, Индепендетей, Либертаций, Лучафэрул, ул. Трандафирилор. частично, с 09:10 до 16:00.
Гратиешты:
ул. 31 августа 1989 года, Константин Негруцци, Хулбоака, Ион Ватаману, Мария Дрэган, Михай Эминеску, Сфынта Винери, Штефан чел Маре и частично Сфынт, с 08:30 до 19:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
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