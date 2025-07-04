Красноярск занял третье место среди городов-миллионников по удобству жизни с собаками

Эксперты также оценили доступность площадок для выгула. В Москве они доступны 90% жителей, тогда как в Красноярске этот показатель составляет 60%. Однако количество заведений общественного питания, где можно находиться с собакой, в краевом центре невелико — они доступны лишь 11% горожан.