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Красноярск занял третье место среди городов-миллионников по удобству жизни с собаками

По данным исследования «2ГИС», Красноярск оказался на третьем месте в России по удобству жизни с питомцамиУ 45% жителей города есть доступ к необходимой инфраструктуре для собак, включая площадки для выгула, зоомагазины, ветеринарные клиники и кафе, приветствующие четвероногих гостей.

По данным исследования «2ГИС», Красноярск оказался на третьем месте в России по удобству жизни с питомцами.

У 45% жителей города есть доступ к необходимой инфраструктуре для собак, включая площадки для выгула, зоомагазины, ветеринарные клиники и кафе, приветствующие четвероногих гостей.

Лидирует в этом рейтинге Москва, где 88% жителей могут без проблем гулять с собаками. На втором месте Екатеринбург, где «собачья» инфраструктура доступна 47% населения.

Эксперты также оценили доступность площадок для выгула. В Москве они доступны 90% жителей, тогда как в Красноярске этот показатель составляет 60%. Однако количество заведений общественного питания, где можно находиться с собакой, в краевом центре невелико — они доступны лишь 11% горожан.