Самарцы снова пожаловались на проблемы с мобильным интернетом 4 июля

Сбои происходят с самого утра.
Это уже не первый случай перебоев связи в регионе. Ранее отключения интернета происходили из-за угрозы атак БПЛА. Не исключено, что и нынешние проблемы связаны с аналогичной ситуацией.
За последнее время в небе над Самарской областью были уничтожены 6 вражеских беспилотников. Специалисты предполагают, что именно эти инциденты могли повлиять на работу мобильного интернета. Но точно что с интернетом в Самаре пока неизвестно.
Отметим, что интернет не ловит в разных районах города.
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