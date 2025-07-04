4 июля 1976 года израильский спецназ спас заложников из Уганды

Правительство Израиля никогда в своей истории не было мягкотелым или «голубиным», и на уступки, особенно террористам, идти было не склонно. Однако на этот раз мнения в израильском руководстве разделились. Министр обороны Шимон Перес настаивал на силовом варианте решения. Многие другие министры считали, что цена не так уж велика, и лучше выпустить 40 террористов с кровью на руках, чем дать убить сотню своих граждан. Премьер-министр Ицхак Рабин, за которым было последнее слово, колебался и не мог принять решение. Помочь в переговорах попытался даже Ясир Арафат, вероятно, уступив под давлением президента Египта Анвара Саддата, который планировал заключить мир с Израилем.