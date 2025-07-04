Экс-замглавы Администрации портов Приморья осудили за превышение полномочий

По его словам, учреждение заключило договор на работы по обследованию акваторий 12 морских портов. В 2021 году обвиняемый, будучи осведомленным об их ненадлежащем выполнении, завизировал акт об исполнении. В итоге документ был подписан руководителем учреждения, а невыполненные работы оплатили на более чем 4,2 миллиона рублей.