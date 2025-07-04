Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушедший от мамы 9-летний мальчик найден живым в Воронеже

Ребенок нуждается в медицинской помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже нашли живым 9-летнего Михаила Ч., спустя несколько часов после его исчезновения. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 3 июля в группе регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, мальчик пропал в Центральном районе города во второй половине дня, когда вышел из автомобиля своей матери на улице Декабристов и направился в неизвестном направлении.

Поиск осложнялся тем, что Михаил нуждается в медицинской поддержке. К счастью, ребенка нашли.