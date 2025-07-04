Ушедший от мамы 9-летний мальчик найден живым в Воронеже

В Воронеже нашли живым 9-летнего Михаила Ч., спустя несколько часов после его исчезновения. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 3 июля в группе регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, мальчик пропал в Центральном районе города во второй половине дня, когда вышел из автомобиля своей матери на улице Декабристов и направился в неизвестном направлении.
Поиск осложнялся тем, что Михаил нуждается в медицинской поддержке. К счастью, ребенка нашли.